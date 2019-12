Il menu di Natale tra tradizioni e rivisitazioni a “Pronto in tavola”

Si chiama “Il nostro Natale” la nuova puntata di “Pronto in tavola” in programma stasera, alle 20.30, su Telelibertà. Stavolta il format culinario – in onda sul canale 98 o 598 del digitale terrestre – si focalizzerà sulla preparazione di piatti sfiziosi per il tradizionale pranzo natalizio. Accanto alle ricette classiche, la cuoca Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni illustreranno ai telespettatori qualche rivisitazione. Nello specifico, la puntata sviscererà le tecniche per servire in tavola: cialde di Grana Padano e insalata di gallina con radicchio, uva e noci; l’anolino della tradizione con lo stracotto; e cosciotto di tacchino arrosto con salsa alle verdure e pere alla senape. Tre ricette che consentono di presentare ad amici e parenti un menù di Natale completo e gustoso, senza dimenticare gli elementi della qualità e dell’eleganza.

“Pronto in tavola” andrà in replica venerdì alle 12.30.

È possibile rivedere le ricette trasmesse in un’apposita sezione del sito Liberta.it,

© Copyright 2019 Editoriale Libertà