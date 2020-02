Chiesa e ruolo femminile, la teologa Donata Horak stasera ad Artshow

Il ruolo della donna nella Chiesa, le speranze emergenti, la capacità dell’istituzione ecclesiastica di riconoscere o meno la ricchezza e la forza dell’emancipazione femminile sono alcuni dei temi che stasera affronta la trasmissione Artshow su Telelibertà (ore 21) da Spazio Luzzati. L’ospite in dialogo con la giornalista Patrizia Soffientini è Donata Horak, insegnante al liceo Gioia, docente di diritto canonico allo Studio Teologico Alberoni di Piacenza e alla Scuola Diocesana di formazione teologica. Horak fa parte anche del coordinamento delle teologhe italiane (Cti). A partire da una recente pubblicazione “Le istituzioni ecclesiali alla prova del genere” (Edizione San Paolo), Horak affronta in modo fresco e colloquiale temi che oggi sono fra i più dibattuti: dalla “diarchia” che si è creata fra i due papi, al sacerdozio femminile, alla possibilità del matrimonio per i sacerdoti. Argomenti che hanno acceso anche un dibattito pubblico molto vivace. Non manca una riflessione sui rapporti della chiesa cattolica con il mondo ebraico prima e dopo la Shoah. Artshow è una rubrica televisiva aperta a molti contributi culturali.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà