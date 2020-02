La cucina etnica protagonista di “Pronto in Tavola” con zuppe e tacos

La cucina etnica fra sapori esotici e rivisitazioni inaspettate. Nella prossima puntata di Pronto in Tavola, il format culinario di Telelibertà in onda stasera alle ore 20.30, si approfondirà la preparazione di alcuni piatti provenienti da altre parti del mondo, riadattati secondo i gusti del nostro territorio. La conduttrice Laura Fregoni e la cuoca Debora Saccardi illustreranno infatti ai telespettatori tre ricette imperdibili: involtini autunnali “a modo nostro”, zuppa d’ispirazione giapponese e tacos marinaro. Gli spunti legati alla cucina etnica sono parecchi: dalla Cina al Giappone, passando per l’India e il Sudamerica, attraverso quelle preparazioni gastronomiche magari scoperte su internet o sperimentate durante un viaggio all’estero, e che ormai si stanno fondendo sempre più con le diete alimentari dell’Occidente.

Il programma andrà in replica nelle mattine di venerdì alle ore 12.30, sempre sul canale 98 o 598 del digitale terrestre. In un’apposita sezione del sito Liberta.it è possibile consultare tutte le ricette finora trasmesse su “Pronto in tavola”. Il format è realizzato col sostegno degli sponsor Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.