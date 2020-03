La primavera accende i fornelli di “Pronto in tavola”

I fornelli si accendono di colori con l’arrivo della primavera. La nuova puntata di “Pronto in tavola”, in onda stasera alle ore 20.30 su Telelibertà, mostrerà ai telespettatori la preparazione di tre ricette particolarmente adatte all’arrivo di questa stagione. La chef Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni, infatti, illustreranno le seguenti preparazioni: crostoni di pane con pollo al salto, crema di sesamo e fagiolini piccanti; gnocchi di carote con crema di fave e pecorino stagionato; crostata di fragole fresche.

Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Sul sito Liberta.it è possibile consultare tutte le ricette finora trasmesse su Pronto in Tavola, format realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.