“Compra e vinci”, buoni acquisto in palio per i clienti del centro storico

S’intitola “Compra e vinci – Piacenza riparte con te” il concorso a premi avviato in centro storico, anche con il sostegno di Editoriale Libertà. L’iniziativa è stata presentata stamattina (17 giugno) a palazzo Mercanti, nella prima conferenza stampa convocata dopo il lockdown da Coronavirus. Il contest rientra in un “pacchetto” di azioni per la valorizzazione del cuore urbano della città, nell’ambito del progetto diretto dalla cabina di regia con amministrazione comunale, Camera di commercio e associazioni di categoria.

In sintesi, “Compra e vinci – Piacenza riparte con te” mira a premiare dieci clienti con buoni acquisto spendibili direttamente nelle attività aderenti (99 in totale). “Il concorso vuole essere un segno di ripresa per questi primi mesi di riapertura dei negozi”, hanno spiegato l’assessore al commercio Stefano Cavalli e Anna Lusa di Iscom Group (soggetto gestore). Il direttore di Altrimedia Riccardo Delfanti ha sottolineato “l’importanza del gioco di squadra”, ricordando che Editoriale Libertà ha creato il portale CompraPiacenza.it, nato proprio nell’ottica di valorizzare le imprese a chilometro zero nella ripartenza post-Covid.

COME FUNZIONA – Possono partecipare tutti coloro che, entro il 15 settembre, faranno almeno 20 acquisti del valore minimo di dieci euro nei negozi del centro storico aderenti (che espongono la vetrofania apposita). Ci sarà quindi un’estrazione di dieci buoni fra cento e cinquecento euro, spendibili entro il 2020.

La modalità di partecipazione è online: non sono necessarie tesserine o carte. Bisogna collegarsi a vitaincentroapiacenza.com/concorso, compilare l’apposito form di iscrizione con i dati personali e caricare gli scontrini/ricevute fiscali raccolti (numero, data, importo). Chi ha caricato venti scontrini validi (al massimo cinque per esercizio) viene incluso nell’estrazione finale.

I dieci “buoni acquisto” in gioco hanno un valore complessivo di 2.100 euro. La somma è così ripartita: 500 euro come primo premio, a seguire trecento euro al secondo e terzo posto, duecento euro in quarta, quinta e sesta posizione, e infine cento euro agli ultimi quattro clienti sorteggiati. Il regolamento completo è pubblicato sulla pagina di vitaincentroapiacenza.com/concorso.