Una “videoteca” online per il dialetto piacentino: lezioni e scene teatrali

Prova di sopravvivenza per il dialetto piacentino sui social network. La filodrammatica “Gari Battini” lancia una videoteca online con filmati, immagini e lezioni grammaticali della lingua del nostro territorio. “Purtroppo il Covid ha causato la chiusura o la sospensione di molte attività – premette il regista Mario Peretti – comprese quelle sociali che spesso portano un sorriso a chi ne ha bisogno. Il teatro ne è un esempio. E in particolare quello dialettale”.

Per accontentare il pubblico appassionato del vernacolo, così, il canale Youtube “Gari Battini teatro” mette in mostra alcuni video preziosi, per esempio il musical dialettale “Al cor ad Piaseinza”, una prima pillola grammaticale sull’utilizzo delle vocali e la storia della lingua piacentina. Nei prossimi giorni, il gruppo teatrale condividerà tanti altri filmati: “Oltre alle nostre rappresentazioni – dice il regista – ci saranno regole di pronuncia, grammatica e ortografia, nonché proverbi e ricordi del passato”.