Il Klimt torna “a casa” dopo 23 anni. A Palazzo Galli l’Ecce Homo

Giornata storica quella di ieri, sabato 28 novembre, per Piacenza. Dopo quasi 24 anni dal clamoroso furto, il Ritratto di Signora di Gustav Klimt è tornato alla Galleria Ricci Oddi di via San Siro, dove era stato rubato nel febbraio 1997. L’evento di presentazione si è tenuto in streaming a causa della chiusura al pubblico delle gallerie prevista dal dpcm contro la diffusione del contagio da Coronavirus.

A Palazzo Galli in via Mazzini è stato esposto nel pomeriggio di ieri l’Ecce Homo di Antonello Da Messina che, per la terza volta, ha lasciato la galleria Alberoni. Venti le iniziative previste per promuovere l’esposizione organizzata da Banca di Piacenza e Opera Pia Alberoni.