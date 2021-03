Nuovo ospedale, Colla in commissione: “Podere Cascine era l’area più indicata”

Era più adatta l’area 5, Podere Cascine, rispetto alla macroarea 6 Farnesiana su cui è ricaduta la scelta definitiva? Quanto sono fondati, nonostante le rassicurazioni degli esperti, i rischi di allagamenti paventati dal Consorzio di Bonifica? Sono alcuni dei quesiti che hanno tenuto banco ieri, mercoledì 3 marzo, nella seconda seduta di commissione dedicata all’esame delle osservazioni alla variante al Psc per il nuovo ospedale e che hanno dato origine alle dispute più accese tra maggioranza e opposizione.

Per il Comune la partita tra le due aree rimaste in lizza fino in ultimo è senza storia: l’area 6 Farnesiana nel suo complesso presenta molti più vantaggi rispetto a quella di Podere Cascine. Non così la pensa Roberto Colla (Pc Oltre) secondo cui “l’area è di 190mila metri quadrati, più che sufficiente a ospitare una struttura per la quale ne sono necessari 160mila”.

