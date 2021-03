Su Telelibertà nuova puntata di #LeDelizieDellArte, in onda alle 20.05

Seconda puntata su Telelibertà per “Le delizie dell’arte”, la rassegna avviata con gran successo sul profilo Facebook dei Musei Civici di Palazzo Farnese dall’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi che fa incontrare ogni volta agli spettatori un dipinto importante delle collezioni piacentine, abbinato ad un piatto a tema, preparato da cuochi, chef e ristoratori del nostro territorio.

Dopo “Il convito di Baldassarre” di Giovanni Battista Merano presentato dal critico Alessandro Malinverni e interpretato ai fornelli da Carlo Giacobbi, ovvero “il Gnasso”, sabato 6 marzo, nuovamente alle ore 20.05 dopo il TGL della sera, è il turno della natura morta “Funghi e piccioni” di Felice Boselli, quadro presentato dalla direttrice dei Musei Civici di Palazzo Farnese, Antonella Gigli, e tradotto in una pietanza – i cui ingredienti si possono già intuire – dal giovane chef Gianluca Monni de La Dispensa dei Balocchi.

Ogni puntata, per la durata di un quarto d’ora circa, accompagna nella sala museale che ospita il dipinto – in questi primi due appuntamenti si è trattato dei Musei Civici – per sostare quindi nel ristorante e seguire le fasi di preparazione ai fornelli, concentrate in una manciata di minuti.