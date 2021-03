Pittura e cucina avvicinano Piacenza a Marrakech a #LeDelizieDellArte

Sfumature esotiche nella puntata odierna de #LeDelizieDellArte, in onda come ogni sabato alle ore 20.05 su Telelibertà dopo il TGL serale. E’ di scena la Galleria Ricci Oddi, nel format settimanale diffuso anche sui social dall’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza. L’appuntamento con la “serie” che riavvicina i piacentini alle opere dei nostri musei tradotte in altrettanti piatti d’autore da chef, cuochi e ristoratori della città, si rinnova dunque con il critico Alessandro Malinverni e “La moschea di Thulum”, quadro dell’orientalista Andrea Pasini che ha sedotto lo chef Lorenzo Botti, estroso titolare del ristorante Suggerimenti. Il dipinto gli ha ispirato il piatto “Marrakech”, un raviolo al ragù di faraona, molto speziato, che rimanda alla tradizione piacentina delle carni bianche mentre gli aromi trasportano in luoghi lontani.

