Basket Serie B: serata d’oro per Bakery e Fiorenzuola. Crema e Bologna ko

Serata d’oro per Bakery e Fiorenzuola, che in Serie B piazzano due importanti vittorie esterne. I biancorossi, reduci dal successo su Palermo, battono 70-75 anche Crema ribadendo una volta di più la propria leadership anche in questa seconda fase del campionato. I Bees di coach Galetti, invece, a cui serviva a tutti i costi una vittoria dopo la sconfitta al fotofinish contro Agrigento, hanno annichilito Bologna aggiudicandosi il match per 68-87.

