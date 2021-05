Consorzio Terrepadane, ora è ufficiale: Crotti presidente, Mazzocchi vice

Sarà ancora Marco Crotti a guidare il Consorzio agrario Terrepadane per i prossimi tre anni. In un breve consiglio di amministrazione che si è svolto sabato 22 maggio nel quartier generale di via Colombo, il Consiglio neo eletto ha infatti provveduto alle nomine: oltre al presidente, è stato eletto anche il vicepresidente – Matteo Mazzocchi, giovane imprenditore agricolo di Borgonovo – e il comitato (organismo previsto dallo statuto della cooperativa, che svolge funzioni tecniche molto specifiche), nel quale, oltre al presidente e al vicepresidente, siedono Umberto Gorra, Giampiero Cremonesi e Giuseppe Croce, agricoltore di Pavia (come è noto il Consorzio copre i territori di Milano e Lodi e Pavia, oltre che quello di Piacenza).

