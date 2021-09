La satira a Piacenza: torna il festival curato da Letizia Bravi con doppia serata

Torna “Satiri di Storie Festival”, sotto la direzione artistica dell’attrice piacentina Letizia Bravi. Appuntamento il 25 e 26 settembre con la quinta edizione della manifestazione. Sabato 25, alle 21.30, alla Corte Faggiola protagonista sarà Walter Leonardi con una raccolta di monologhi e canzoni ironiche e non, che spaziano dalla politica alle religioni, passando per la crisi economica, tradimenti e auto-innamoramenti, amore e morte. In una parola: satira dell’uomo contemporaneo. Leonardi lavora in teatro, cinema, televisione – tra gli altri, con Paolo Rossi, Serena Dandini, Il Terzo Segreto di Satira. Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI2. E’ attualmente al cinema con “Comedians” di Gabriele Salvatores.

Domenica 26 settembre alle 21 al Teatro Trieste 34 di Piacenza, andrà in scena Laura Formenti in “Brava (per essere un pugile)”. Questo spettacolo comincia dalla coda: se la bravura è il punto di partenza cosa c’è alla fine? Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un paese di 5.074 abitanti, la paura di vedere le proprie ginocchia invecchiare, il sesto senso femminile: il senso di colpa, l’avvincente scoperta del sesso sui libri di scienze…. ma almeno con la consapevolezza che sei brava (per essere un pugile). Laura Formenti è un’attrice, comica, performer e trampoliera. Ha recitato in sitcom sia per il web che per la tv e partecipato alle trasmissioni televisive Colorado, Pomeriggio 5, Natural Born Comedians, Stand up comedy e Italia’s Got Talent dove è finalista nell’edizione 2021. Per prendere parte ad entrambi gli spettacoli è obbligatoria la prenotazione: 3385429979.