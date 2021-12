In piazzetta Plebiscito spunta la base per un dehor al servizio del ristorante

Meno alberi, meno panchine e il dehor (uno spazio esterno apribile) di un ristorante. Inizia a delinearsi il nuovo look di piazzetta Plebiscito, l’area verde più centrale della città. Un’area da tempo sotto la lente degli abitanti della zona che hanno combattuto battaglie affinché i grossi tigli non venissero toccati e la piazzetta rivitalizzata con adeguato arredo urbano. Nei giorni scorsi due alberi sono stati abbattuti e cinque panchine tolte.

L’assessore Paolo Mancioppi aveva spiegato che i due tigli erano pericolosi (tesi avallata da un agronomo) e che le panchine erano troppe. Nelle ultime ore, nella piazzetta è spuntato uno scheletro d’acciaio che sa tanto di base per un dehor. Una destinazione confermata dallo stesso ristorante che lo utilizzerà, nonché da negozianti della zona.

Luigi Rabuffi, consigliere comunale di Piacenza in Comune – Alternativa per Piacenza, ha depositato un’interrogazione proprio su piazzetta Plebiscito per l’avvenuto abbattimento dei due tigli e lo spostamento di diverse panchine.

