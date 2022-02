Lega, riunione per la lista elettorale: c’è anche Polledri. “Ma serve cambio di rotta”

Dietrofront in casa-Lega. Il “bossiano” Massimo Polledri, già senatore e assessore comunale, torna a dialogare con la sezione di Piacenza in vista delle imminenti elezioni amministrative. Lo storico esponente del Carroccio potrebbe arretrare rispetto all’ipotetica candidatura con lo schieramento moderato, il cosiddetto “terzo polo”, per rientrare nei ranghi del suo partito. Ieri sera, infatti, Polledri ha partecipato alla riunione convocata dalla Lega nella sala pubblica di via Musso, insieme a dirigenti e militanti, proprio nell’ottica di iniziare a comporre – nome dopo nome – la lista in sostegno al sindaco Patrizia Barbieri. E sulla sua figura – questa la nota più significativa – non si è alzato il disco rosso.

“SERVE DISCONTINUITÀ” – “Non commento le questioni interne alla Lega – interviene Polledri – di certo, c’è il forte bisogno di una discussione per il bene della città anche al di fuori dei partiti”. Durante la riunione, l’ex senatore avrebbe fatto un appello alla “discontinuità”, in linea con altri militanti che hanno criticato certe scelte della giunta Barbieri negli ultimi cinque anni”.

Fatto sta che, salvo sorprese, Polledri si schiererà ancora con il Carroccio. Alle elezioni del 2017, era stato l’esponente più votato del centrodestra piacentino, tanto da ritagliarsi il ruolo di assessore alla cultura e al turismo: un’esperienza amministrativa poi terminata in maniera burrascosa nel 2018, con il ritiro delle deleghe da parte del sindaco. Stavolta, dunque, Barbieri potrebbe tentare di mettere un veto sul suo nome? Di certo, l’eventuale candidatura di Polledri con la Lega sembrerebbe una sorta di “piroetta” rispetto alle molte critiche avanzate dall’ex senatore verso l’amministrazione comunale.