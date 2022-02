“Assemblea On ER”, questa sera su Telelibertà: legalità, investimenti e sanità

Investimenti, legalità e sanità sono i temi trattati nella quindicesima puntata di Assemblea On ER – il format televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30 – che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

La commissione Politiche economiche ha analizzato i risultati della legge sulla promozione degli investimenti in Emilia-Romagna nel biennio 2018-2020 e degli ultimi bandi emessi dalla Regione a partire dal 2020. La commissione Cultura ha invece approvato il piano delle azioni regionali per la promozione della legalità e della prevenzione al crimine organizzato. E mentre l’Emilia-Romagna si incammina verso la zona bianca, la commissione Politiche per la Salute e l’Aula hanno affrontato il tema della sanità e della frattura che si è creata tra l’assessore alla Sanità Raffaele Donini e la dirigente del suo stesso assessorato Licia Petropulacos.