“Assemblea On E-R”: Tour de France, carceri, lavoro e sanità. Stasera su Telelibertà

La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’organizzazione delle prime tappe del Tour de France nel 2024, la situazione carceraria nelle strutture presenti sul territorio regionale e alcuni dei question time presentati in Aula dai consiglieri in materia di lavoro, imprese, territorio e sanità. Sono questi i temi al centro della nuova puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radiotelevisiva dell’Assemblea legislativa in onda questa sera su Telelibertà.

Per la prima volta in più di cento anni, la partenza del Tour de France 2024 sarà in Italia e percorrerà ben tre tappe lungo le strade dell’Emilia-Romagna: da Firenze a Rimini, da Cesenatico a Bologna e da Piacenza a Torino. Attesi oltre 2 milioni di visitatori per un indotto che per la regione potrebbe superare i 30 milioni di euro.

Affrontato anche il tema dell’emergenza carceri in Emilia-Romagna. Il dato presentato dal Garante dei detenuti, Roberto Cavalieri parla del 114% in più di detenuti rispetto alla capienza massima. Nella relazione annuale sulle sue attività illustrata nel corso della commissione parità e diritti sono stati resi noti gli ultimi numeri: in Emilia-Romagna ci sono, in tutto, 3.339 detenuti; il 48% sono stranieri e più della metà di loro proviene dai paesi del Maghreb. Il 4% sono donne – e, tra queste, 4 sono recluse insieme a figli minori. Il 35% delle persone detenute sconta pene che permetterebbero di accedere anche a misure alternative. Sono 190 invece gli ergastolani, il 70% dei quali detenuto nel carcere ad alta sicurezza di Parma strutturato anche per ospitare detenuti al 41bis.