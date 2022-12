“Assemblea On-Er”: Manovra di bilancio della Regione nell’ultima puntata dell’anno

Nell’ultima puntata dell’anno di Assemblea On ER, il settimanale di informazione che racconta le attività dell’Assemblea legislativa in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, si approfondisce la manovra di bilancio per il 2023. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato a maggioranza il bilancio di previsione della Regione. grazie ai fondi europei della programmazione 2021-2027 e alle risorse del PNRR, la manovra da 13 miliardi di euro è in aumento rispetto al 2022 di circa 500 milioni. E proprio la programmazione dei finanziamenti europei è considerata una delle leve fondamentali per le politiche di investimento e di sviluppo emiliano-romagnolo che la Regione sosterrà con 373 milioni di cofinanziamento in tre anni. Tra i principali impegni della manovra: la conferma del fondo regionale per la non autosufficienza per 80 milioni all’anno e il sostegno ai redditi delle famiglie con ISEE più basso per oltre 100 milioni di euro. Anche per il 2023 la Regione inoltre non alzerà le tasse.

Nella puntata intervengono la relatrice di maggioranza Lia Montalti e quello di minoranza Michele Facci, oltre che i capigruppo di tutti i partiti presenti in Assemblea

