Assemblea On ER: il generale Figliuolo in Aula sulla ricostruzione post alluvione

L’intervento in Assemblea del generale Figliuolo, commissario alla ricostruzione post alluvione e gli interventi dei consiglieri, le iniziative dei garanti dei minori e dei detenuti, la campagna di comunicazione contro la violenza di genere promossa dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali nella nuova puntata di Assemblea On-ER, la trasmissione radiotelevisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa in onda questa sera dopo il Tgl.

Si torna a discutere di alluvione in Consiglio regionale. Più fondi per la ricostruzione, maggior chiarezza sui tempi e certezze sulla messa in sicurezza del territorio: sono le richieste avanzate in aula in una speciale seduta del consiglio dove è intervenuto il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il commissario per la ricostruzione ha fatto il punto sugli interventi fatti da cui è scaturito un intenso dibattito tra i consiglieri degli undici gruppi assembleari dell’Emilia-Romagna. Se gli esponenti della maggioranza in Regione, ma anche movimento 5 stelle e gruppo misto sollecitano uno salto di qualità nella gestione della ricostruzione post alluvione, il centrodestra invita a non speculare sulla tragedia e a fidarsi del governo.

Spazio anche alla visita alla casa circondariale di Ravenna, iniziativa organizzata dal garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri e all’evento, organizzato dall’Assemblea legislativa e dalla Fondazione Nilde Iotti, sui diritti dei minori stranieri non accompagnati e sulla figura dei tutori volontari.

Infine, in tema di diritti: la risoluzione approvato per sostenere il popolo Saharawi, da anni in lotta per la propria indipendenza, e la campagna di comunicazione della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province Autonome per la lotta alla violenza di genere . Parole chiave della campagna: formare, educare, condividere, con l’obiettivo di aiutare donne e uomini, ragazze e ragazzi insieme verso un futuro senza femminicidi.

