On ER: nella nuova puntata si parla di Europa, sanità e intelligenza artificiale

L’Europa, i fondi Pnrr per la sanità, l’intelligenza artificiale e la mostra in Assemblea dedicata a Guglielmo Marconi, l’inventore della radio, a 150 anni dalla sua nascita. Sono i temi della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl.

I TEMI DELLA PUNTATA DI ON-ER

In trasmissione si parla di Sessione europea, quel momento in cui la Regione riflette sui rapporti con l’Unione europea. L’Assemblea legislativa ha votato a favore del documento che ha come temi principali il sostegno all’energia eolica, l’intelligenza artificiale e la tutela dei minori. Poi si torna a parlare dell’alluvione che quasi un anno fa ha colpito in particolare la Romagna: l’assessora all’Ambiente Irene Priolo è tornata in consiglio regionale a fare il punto della situazione. Nei servizi anche la presentazione di Savia, l’intelligenza artificiale dell’Assemblea legislativa che ha l’obiettivo di mettere a punto leggi di qualità sempre più alta. La puntata va in onda tutte le settimane su 19 emittenti televisive. Ogni puntata avrà una durata di circa 15 minuti.

LE PILLOLE DI ON-ER

Tre invece le “pillole” di tre minuti per la versione radiofonica di On ER. Una puntata è dedicata alla mostra in Assemblea per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, padre della radio. La seconda puntata segue il dibattito in Assemblea sui risarcimenti e i danni dopo l’alluvione di maggio scorso in Romagna. Un’altra puntata è dedicata alla Sessione europea, quindi alle politiche europee che verranno attuate in Emilia-Romagna su temi che spaziano dall’intelligenza artificiale alle fonti rinnovabili.