On ER: a tutela dei cittadini, puntata speciale dedicata al Corecom

Puntata speciale di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, dedicata all’attività del Corecom. Il format dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con nuove scenografie e un nuovo studio televisivo, va in onda tutte le settimane su Telelibertà. Ogni puntata ha una durata di circa 15 minuti.

Ospite della puntata il presidente del Corecom dell’Emilia-Romagna, Giancarlo Mazzuca. Interventi anche dei due vicepresidenti Carlotta Marù e Giorgio Tonelli.

Nella puntata un approfondimento sul passaggio al nuovo digitale terrestre, programmato per il prossimo mese di settembre, e sull’impatto che avrà sulle famiglie italiane, due milioni delle quali risultano alcune impreparate a questo cambiamento. Si parla, inoltre, di cosa si occupa questo organo di garanzia della Regione, che svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale e indirizza la propria attività alla comunità regionale, in particolare cittadini, associazioni e imprese, operatori delle telecomunicazioni e al sistema dei media locali.

Chiude la puntata l’intervento del difensore civico della Regione Guido Giusti, spiega quali sono i suoi ambiti di intervento a tutela dei cittadini.

Per la versione radiofonica di ON ER, sempre in “tre pillole” da tre minuti ciascuna, che vanno in onda sulle 13 radio di maggiore ascolto della regione, la prima puntata è interamente dedicata al tema dell’intelligenza artificiale. Se ne è discusso in Commissione Bilancio e Statuto: un confronto con esperti e realtà del settore, come il Cineca, che ha presentato i nuovi modelli di supercomputer. Giornata aperta agli studenti che si sono sfidati ad una gara di supercalcolo.

Nella seconda puntata, la tutela dei minori, la formazione e l’occupazione dei giovani sono stati i temi di confronto nelle commissioni Politiche per la salute, Cultura e Parità per la Sessione europea 2024, che deciderà il Piano di lavoro della Commissione europea.

Nella terza puntata il Difensore Civico e Corecom. Entrambi gli organi di garanzia aiutano i cittadini nei casi di cattiva amministrazione e per problemi legati alle telecomunicazioni. Presentati gli ultimi dati.

In redazione Cristian Casali, Isabella Scandaletti, Andrea Perini e Margherita Giacchi. Il format radiofonico è a cura di Francesca Mezzadri. Direttore Mauro Sarti.