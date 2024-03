Sanità, fine vita e mafie al centro della nuova puntata di “On ER” su Telelibertà

Investimenti per la sanità dell’Emilia-Romagna, il progetto di legge sul fine vita e la Settimana della legalità in Assemblea legislativa, con Sofia Nardacchione, giornalista e co-referente di Libera Emilia-Romagna, come ospite in studio per parlare di mafie e criminalità organizzata: sono i temi della nuova puntata di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, in onda su Telelibertà subito dopo il telegiornale, alle 20.05 di mercoledì 20 marzo.

In trasmissione si parla degli investimenti nella sanità: l’Assemblea ha infatti votato a favore del piano degli investimenti da oltre mezzo miliardo di euro per la sanità regionale, sostenuto da risorse statali e regionali, i cui principali interventi riguardano l’ospedale di Piacenza e quello di Carpi, l’adeguamento antisismico all’ospedale di Modena, la riqualificazione del Polo Materno-Infantile del Sant’Orsola di Bologna, l’ampliamento della Casa della Salute di Rimini. Poi si torna a parlare del progetto di legge sul fine vita, che ha iniziato l’iter in commissione Sanità, con la relazione dell’assessore Raffaele Donini e con la nomina della relatrice della legge Marilena Pillati. La puntata va in onda tutte le settimane su 19 emittenti televisive. Ogni puntata avrà una durata di circa 15 minuti.

Tre invece le “pillole” di tre minuti per la versione radiofonica di On ER. Prima puntata dedicata agli investimenti di oltre mezzo miliardo in edilizia sanitaria. Nuovi ospedali e strutture in arrivo in tutta l’Emilia-Romagna: il dibattito in Assemblea tra i consiglieri. Due puntate incentrate, invece, sulla Settimana della legalità; la prima sulla mostra inaugurata da Pietro Grasso, l’ex procuratore antimafia, “Una vita contro la mafia” con 25 totem realizzati dagli studenti dell’istituto Einaudi-Molari di Rimini. 25 storie di vittime della mafia. E poi, la seconda puntata dedicata all’intera settimana con un focus sugli appuntamenti di teatro e giornalismo. Lo spettacolo teatrale di Giuliano Scarpinato, figlio di magistrati antimafia, e la giornata dedicata al giornalismo investigativo con il Premio Roberto Morrione.

In redazione: Margherita Giacchi, Andrea Perini, Francesca Mezzadri. Direttore: Mauro Sarti