On ER: stasera su Telelibertà puntata speciale sulle carceri in Emilia-Romagna

Puntata speciale di On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna, sulle carceri in regione. Il format televisivo dell’Assemblea legislativa in onda sui Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

A parlarne in studio il garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, che spiega in cosa consiste la sua attività, a partire dai colloqui con i detenuti. Il garante affronta anche il tema del disagio psichico in carcere, concentrandosi sui casi di autolesionismo fra i detenuti fino ai casi di suicidio. Cavalieri tratta poi la questioni dei minori in carcere, con riferimento al carcere minorile bolognese del Pratello. Roberto Cavalieri è garante regionale dal febbraio 2022. Insegnante, è stato anche garante comunale per i diritti dei detenuti a Parma.

Nello speciale viene presentato anche il volume “Repertorio d’immagini degli spazi trattamentali delle carceri in Emilia-Romagna”, un progetto dello stesso garante regionale dei detenuti con la collaborazione del fotografo Francesco Cocco.

Segue, poi, un approfondimento sul tema sovraffollamento carcerario, con il contributo di Elia De Caro di Antigone, associazione attiva sui diritti dei detenuti.

Sul tema del lavoro in carcere intervengono, invece, la direttrice del carcere di Piacenza Gabriella Lusi e il formatore Francesco Vanotti attivo nell’istituto di Reggio Emilia.

Al termine della puntata, un approfondimento sull’esperienza lavorativa, che coinvolge una decina di detenuti, nell’orto botanico del carcere di Piacenza con i contributi di Fabrizio Ramacci, presidente della cooperativa sociale “L’orto botanico”, e Niccolò Rizzati, ricercatore dell’Università Cattolica di Piacenza impegnato a supporto del progetto.

In puntata anche il contributo di Caterina Liotti, del Centro documentazione donna, intervenuta sul lavoro al femminile nel carcere di Modena all’inaugurazione della mostra “(In)curabile bellezza. Donne che fanno comunità”, attualmente ospitata nei palazzi regionali di viale Aldo Moro.

Si parla di carcere anche in una delle tre “pillole” radiofoniche di tre minuti di On ER con un approfondimento sul tema del volontariato e un focus sulla struttura di Piacenza. Un’altra puntata è invece dedicata alla legge regionale che permette ai senza-fissa dimora di avere un medico di base. Terza puntata sulla mostra citata prima “(In)curabile bellezza, donne che fanno comunità” che racconta il lavoro artistico delle pescatrici del Delta del Po e delle detenute del carcere di Modena.