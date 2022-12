“Assemblea On-Er”: Nuovo piano energetico e la legge cimiteri monumentali

Il piano energetico regionale, l’udienza conoscitiva sul bilancio regionale per il 2023, la legge regionale per la tutela dei cimiteri monumentali e alcuni dei question time presentati in Aula.

Questi sono i temi della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda i cimiteri monumentali, l’Emilia-Romagna ha ora una legge che li tutela. La Certosa di Bologna e quella di Ferrara, San Cataldo a Modena, la Villetta di Parma: sono solo alcuni dei cimiteri considerati culturalmente significativi sul territorio regionale: in tutto circa 80 realtà. L’Assemblea ha anche approvato le modifiche al Piano energetico regionale al 2030, ridisegnando le strategie per il prossimo triennio. Si punta ad avere meno emissioni e più energia da fonti rinnovabili. Il Piano potrà contare su risorse pubbliche per 4,5 miliardi di euro. I fondi 2022-2024 prevedono poco più di 2 miliardi di euro dal Pnrr, ulteriori risorse dallo Stato per 1,7 miliardi, 359 milioni dai fondi europei e 423 milioni dalla Regione.

Tra i question time, si è affrontato il tema del pronto soccorso di Scandiano, della sicurezza delle strade di montagna e della preservazione dei lupi nel territorio regionale.