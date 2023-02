“Assemblea On-Er”: violenza sulle donne, inclusione per rom e sinti. Su Telelibertà

I lavori delle commissioni assembleari sul contrasto alla violenza di genere, con l’audizione della procuratrice generale della Repubblica Lucia Musti e le rappresentanti dei centri antiviolenza, le misure di inclusione di rom e sinti. Alcuni degli atti approvati dal consiglio regionale in tema di editoria e impresa e le iniziative in ambito culturale e della memoria. Iniziamo proprio dalla commissione parità. Sono i temi al centro della 38° puntata di Assemblea On ER, il settimanale di informazione che racconta le attività dell’Assemblea legislativa in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

Per quanto riguarda la violenza sulle donne, è emerso che l’Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per numero di violenze contro le donne. Il resto del Paese non è da meno e le principali emergenze in Italia sono le violenze contro le donne e i morti sul lavoro. È elevato l’allarme per le vittime che, dopo una prima denuncia, ritrattano.

Cambiando argomento e parlando della popolazione rom e sinta, secondo una rilevazione regionale, sono 2732, pari allo 0,06% della popolazione dell’Emilia-Romagna le persone che vivono nei 137 insediamenti presenti in 36 comuni della regione. In maggioranza si tratta di appartenenti alla comunità sinta, solo lo 0,5% sono rom e nella quasi totalità hanno cittadinanza italiana. La provincia di Reggio Emilia è quella che registra la percentuale. Seguono Modena e Bologna.

In puntata non manca poi l’arte. con le mostre organizzate per Art City Bologna, la settimana bolognese dedicata all’arte. Le isole magiche dipinte da Bruno Benuzzi, i paesaggi di Giovanni Ciangottini e i modelli delle automobili realizzati a mano dai maestri carrozzieri modenesi sono protagonisti delle mostre allestite nella sede dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per Art City, la manifestazione internazionale che Bologna dedica all’arte. Le mostre rimangono aperte ad ingresso libero anche in questi giorni.