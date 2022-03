“Assemblea On ER”: fondi Pnrr per la sanità, carta etica per lo sport, caro bollette

Il piano di investimenti con i fondi Pnrr per la sanità regionale, le iniziative in Assemblea contro il caro bollette, la nuova carta etica per lo sport e le concessioni balneari. Sono questi i temi della sedicesima puntata di Assemblea On ER – il format televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30 – che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

