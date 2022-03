Teatro Municipale, una sirena contro la guerra apre lo spettacolo di Giuliana De Sio

Una sirena d’allarme, seguita da un messaggio contro la guerra. È il gesto di solidarietà all’Ucraina risuonato al teatro Municipale ieri sera, prima che il sipario si aprisse per lo spettacolo “Le Signorine” portato in scena da Giuliana De Sio e Isa Danieli. In una miscela di comicità e dramma, le due attrici hanno raccontato le vicende tragicomiche di una coppia di sorelle zitelle in un quartiere napoletano. Lo spettacolo è inserito nel calendario di prosa di Teatro Gioco Vita.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà