“Assemblea On ER”: bilancio di genere, occupazione femminile e parità, bullismo

Il bilancio di genere della Regione, occupazione femminile e parità, contrasto al bullismo e diritti dei detenuti. Sono questi i temi della diciassettesima puntata di Assemblea On ER, il format televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. La commissione Cultura ha infatti esaminato i dati raccolti nell’ultimo bilancio di genere. La quinta edizione del documento presenta i dati riferiti al 2020 e si focalizza su occupazione, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e violenza di genere. Nei servizi anche il racconto del summit sull’occupazione femminile che ha fatto il punto sulle opportunità offerte dal Pnrr. E ancora: il progetto di celle per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo. In puntata anche l’approfondimento sul nuovo garante regionale dei detenuti, Roberto Cavallieri, che succede a Marcello Marighelli. E infine arte con l’esposizione di Antonio Cotecchia “A volte basta una canzone” dedicata a Lucio Dalla.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà