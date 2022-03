“Assemblea On ER”: no alla guerra e solidarietà per il popolo ucraino

Le iniziative di solidarietà per il popolo ucraino e la condanna della guerra da parte dell’Assemblea legislativa, il sostegno al settore dello sport, i ristori agli imprenditori e i servizi per l’interruzione di gravidanza. Sono questi i temi della diciottesima puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

In occasione della giornata internazionale delle donne in viale Aldo Moro si è tenuto un incontro tra la presidente Emma Petitti, il presidente della Giunta Stefano Bonaccini e la presidente dell’Associazione Italia-Ucraina di Bologna Ljubov Sandulòvych. In Aula, inoltre, è stata approvata all’unanimità una risoluzione che ribadisce l’impegno ad assicurare l’assistenza umanitaria, finanziaria sanitaria ed economica ai profughi in arrivo, coinvolgendo le famiglie ucraine già residenti in Emilia-Romagna.

In puntata anche il racconto dell’approvazione del Programma speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all’impiantistica e alle attività del tempo libero 2021-2023 e le interrogazioni sull’interruzione volontaria di gravidanza e sui bandi regionali previsti per l’erogazione di nuovi ristori. Infine, il punto sull’istituzione di un intergruppo tra la commissione Bilancio e la Politiche economiche per la gestione dei bandi che dovranno affidare le risorse del Pnrr.

