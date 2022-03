“Give peace chance”. Sei cori in concerto per la pace. Sabato in San Francesco

Un concerto a sei cori piacentini, per sottolineare l’importanza della pace, si terrà sabato 19 marzo alle 18 nella chiesa di San Francesco in piazza Cavalli a Piacenza, diretto dal maestro Giorgio Ubaldi.

Si tratta dell’ Ensemble lirico del Conservatorio Nicolini (direttore Corrado Casati), de Le Voci bianche del Coro Farnesiano (direttore Mario Pigazzini), del Coro di Voci bianche del Conservatorio Nicolini e del Piccolo Coro dell’Accademia Ars Nova (direttore Giorgio Ubaldi), de Le Voci del Terzo (direttore Raffella Fellegara) e dei Cantori di Casaliggio (direttore Rossella Pecoli).

Il programma musicale spazierà tra vari generi musicali: da Giuseppe Verdi e Charles Gounod a Fabrizio De Andrè ed Eugenio Bennato, dai canti africani e spiritual a Joan Baez e Paul Simon. Alla fine tutti i coristi si divideranno in tre gruppi e dialogheranno tra loro cantando il canone “Dona nobis pacem” di anonimo del 700. Infine, assieme al pubblico, sarà cantata “Give peace a chance” di John Lennon con un nuovo testo in italiano scritto per questa occasione dal rapper milanese Ganoona.

L’evento è sostenuto dai Rotary Club del Gruppo Piacentino, attivi dal primo giorno dello scoppio della guerra con la raccolta farmaci “We Cure Ucraina”.

Sarà presente anche Anpas, che sta collaborando alla raccolta di beni di prima necessità.

Il concerto sarà ad ingresso libero e chi lo desiderà potrà fare una donazione per il popolo ucraino attraverso i Rotary oppure ad Anpas.

CONCERTO PER LA PACE