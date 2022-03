“Assemblea On ER”: stasera settimana della legalità e cultura digitale tra le ragazze

L’attività della fondazione delle vittime di reati e gli appuntamenti della Settimana della legalità, la programmazione delle aziende sanitarie e la promozione della cultura digitale tra le ragazze: sono gli argomenti al centro della nuova puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30, che racconta l’attività dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda la Fondazione vittime di reati, Carlo Lucarelli, presidente della Fondazione stessa, ha riferito che sono principalmente donne e bambini a beneficiare degli interventi. Dal 2005 al 2021 sono un migliaio le istanze presentate.

Per quanto riguarda la sanità, l’assessore Raffaele Donini ha riferito in commissione Politiche per la salute che sono a disposizione oltre 9 miliardi di euro per la programmazione delle aziende sanitarie regionali per il 2022. E, sempre restando in tema di commissioni, nella Parità si è affrontato il tema dei progetti per incentivare le competenze digitali e superare gli stereotipi di genere. E nella Politiche economiche, si è parlato di concessioni demaniali e stabilimenti balneari oltre che del progetto di cattura e stoccaggio di anidride carbonica a Ravenna.