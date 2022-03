Un angolo di futuro lungo la via Emilia: Inside si racconta a Industriando

Da viaggio nelle aziende a viaggio nel futuro. Industriando stasera avrà come protagonista Inside, azienda con sede a Piacenza che si occupa di information technology e soluzioni per le imprese in ambito informatico. Il narratore sarà il presidente Luigino Peggiani che, con grande passione e umiltà, racconta la storia e le prospettive di Inside.

“La nostra filosofia aziendale è crescere, credo sia una prospettiva obbligatoria per ogni impresa. La competizione di certo non manca, ma è un elemento positivo. Nelle competizioni infatti ci sono due siti possibili: o vinci o impari, perché se perdi impari da chi ha vinto”. Le parole di Peggiani la dicono lunga sullo spirito di Inside, azienda che dalla sua fondazione ha puntato a crescere spingendo sull’innovazione e su prodotti e servizi di ultima generazione.

Parola come sempre ai responsabili delle diverse aree, che racconteranno l’approccio con cui Inside fornisce risposte ai propri clienti, affiancandoli e permettendo loro di concentrarsi sul proprio core business: “La tecnologia è come la medicina: bisogna assumere la dose minima efficace”, spiega Peggiani. “Il nostro ruolo è dare un supporto, far sì che il nostro lavoro tolga gli imprevisti dalla strada dei nostri clienti aiutandoli a crescere e concentrarsi sulla propria attività”.

Appuntamento quindi a stasera su Telelibertà alle ore 20:05.