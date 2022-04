La famiglia di Unical e il coraggio di innovare guardando al futuro

Stasera doppio appuntamento con Industriando, il programma di Confindustria Piacenza e Telelibertà che apre i cancelli delle eccellenze industriali del nostro territorio. Alle 20.05, dopo il telegiornale, andrà in onda la puntata dedicata a Unical, eccellenza piacentina nella progettazione e realizzazione di caldaie ad uso civile e industriale. L’azienda di Caorso si è distinta nel corso degli ultimi decenni per i propri prodotti di altissima fascia, in grado di coniugare l’efficienza energetica con un design originale e avveniristico.

“Le nostre caldaie sono uniche con una gamma di differenti prodotti che nessun altro costruttore può vantare”, spiega l’amministratore delegato Sergio Fiorani. Uno dei prodotti più innovativi di Unical è “Osa”: una caldaia dallo spessore di 18 centimetri che ad un primo sguardo, per la sua apparenza, potrebbe essere scambiata per un oggetto di arredo. Non a caso è stata la prima caldaia in oltre sessant’anni a vincere il Compasso d’Oro, il riconoscimento più prestigioso nel settore del design industriale. Per raggiungere risultati di questo tenore Unical da sempre investe risorse notevoli in ricerca e sviluppo e nel prossimo futuro fonderà “Masterclass”, una scuola che formerà termotecnici competenti, figura altamente specializzata che manca all’appello nei corsi degli istituti tecnici e delle università.

A seguire, alle 20.35, verrà trasmessa la replica della puntata dedicata a Musetti. Il presidente dell’azienda, Guido Sicuro Musetti, racconta la storia e le ambizioni della storica torrefazione piacentina che da vent’anni ha sede a Pontenure.