Brian and Partners e Red Velvet, Industriando racconta le start-up piacentine

Questa sera doppio appuntamento con Industriando, la trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà che porta i telespettatori alla scoperta di alcune delle aziende più interessanti del nostro territorio. La puntata di questa sera, in programma come sempre alle 20.05, vedrà infatti protagoniste due realtà del mondo dei servizi: Brian and Partners e Red Velvet Studio. Pur operando in settori differenti, queste due aziende hanno in comune una caratteristica: sono giovanissime, sia per la recente nascita sia per l’età dei collaboratori che le animano.

Brian and partners è una società di consulenza fondata da Andrea Bricchi nel 2019. Come lui stesso la definisce, “una piccola boutique” che segue i propri clienti sotto l’aspetto finanziario, legale, commerciale e di organizzazione d’impresa.

“Siamo una piccola impresa piacentina cosmopolita che trova soluzioni”, dice Bricchi. “Già oggi però lavoriamo con dei giganti, una “formichina atomica” che, circondata da colossi, riesce a ritagliarsi un suo spazio proprio qui a Piacenza”.

Red Velvet Studio è ancor più giovane. Nata nell’aprile 2021, rappresenta l’insieme delle competenze nell’ambito comunicazione del gruppo Rolleri, divenuta società autonoma al servizio di tutte le aziende.

“Il tutto è nato da un’idea lanciata quasi per scherzo – racconta la general manager Alice Guglielmetti -. Daniele Marzaroli mi ha presa subito sul serio e il consiglio di amministrazione ha creduto nel progetto. Oggi siamo in forte crescita, sfruttiamo l’esperienza maturata nel mondo industriale di Rolleri curando la comunicazione dei clienti a 360 gradi, cercando di declinarla in modi sempre diversi e originali”.