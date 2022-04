“Nuove aree gioco, rinnovo dei bus, più differenziata”. Il bilancio di Paolo Mancioppi

Nuove aree gioco per i bimbi nei parchi, un Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) “all’insegna della sostenibilità”, il rinnovo pressoché totale della flotta dei bus, la raccolta differenziata portata al 71%. “In cinque anni questa amministrazione ha fatto tanto per l’ambiente”.

A dirlo è l’assessore uscente all’ambiente, il leghista Paolo Mancioppi, che ha tenuto una conferenza stampa al Parco di Montecucco per evidenziare i risultati ottenuti dalla Lega su questo versante, forse il più sentito. Accanto a lui altri esponenti in vista del Carroccio locale, il consigliere regionale Matteo Rancan, l’assessore Luca Zandonella, il presidente del consiglio comunale Davide Garilli, i consiglieri comunali Carlo Segalini, Marco Montanari e Sergio Pecorara.

“Abbiamo creato aree gioco come qui al Parco di Montecucco, una delle tante aree gioco inclusive. Abbiamo lavorato inoltre per rendere i trasporti di Piacenza sostenibili e rispettosi dell’ambiente”. Mancioppi ha precisato che “tutto questo verrà fatto con risorse e fondi già stanziati». «La sostenibilità non andrà a gravare sui cittadini, in quanto per noi è importante restituire dignità alla città senza chiedere un solo euro in più ai piacentini”.