La lista 3V Verità e Libertà si presenta: Samanta Favari candidato sindaco

All’etichetta di “No Vax” preferiscono quella di “risvegliati”, ma nella sostanza poco cambia. Il partito 3V Verità e Libertà, nato già prima dell’avvento del Covid per tutelare la libertà terapeutica contro l’obbligo vaccinale (tout court), porterà alle prossime amministrative una sua lista. Ne faranno parte 26 candidati consiglieri, tra cui il capolista Enrico Scotti (di professione manager) a sostegno del candidato sindaco Samanta Favari, 49enne ex commerciante nel settore alimentare e ora bracciante agricola.

La lista sta ancora raccogliendo le firme per poter depositare la richiesta di approvazione alla segreteria comunale, ma, pur a poco più di una settimana dalla data-limite, regna l’ottimismo. È stata infatti superata la soglia delle 117 firme pari al quorum che, stando al decreto del consiglio dei ministri in predicato di venire approvato già il prossimo lunedì, dovrebbe consentire, causa emergenza sanitaria, di presentarsi alle prossime elezioni con più di un terzo delle 350 firme previste in epoca pre-Covid.