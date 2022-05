Le associazioni disabili, commercio e artigianato stasera a Doppio Turno

Terza puntata questa sera alle 21.00 per “Doppio Turno”, la trasmissione di Telelibertà (canale 76) dedicata alle elezioni comunali di Piacenza, condotta dal vicedirettore Michele Rancati.

Come già accaduto negli scorsi venerdì, protagoniste allo Spazio Rotative saranno le varie categorie economiche e sociali della città.

Stasera in primo piano temi molto importanti e delicati, a cominciare dalla tutela delle categorie più svantaggiate.

Ospiti allo Spazio Rotative saranno, infatti, i rappresentanti delle associazioni disabili: Anmil (mutilati e invalidi sul lavoro), sordi e ciechi. Saranno loro a lanciare idee e proposte da mettere in campo nei prossimi cinque anni per facilitare la vita ai più fragili e per eliminare ancora i tanti ostacoli che incontrano quotidianamente.

Proposte e spunti verranno raccolte nei “manifesti” che saranno poi consegnati ai candidati alla poltrona di sindaco, per capire se e come potranno essere realizzati.

Uguale dinamica nella seconda parte, quando il confronto si concentrerà su commercio e artigianato, dai negozi di vicinato ai centri commerciali, dai mercati agli insediamenti produttivi e tutto quando riguarda questi due settori trainanti per l’economia del nostro territorio.

Doppio Turno è ideato da Michele Rancati e dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi, la realizzazione tecnica è di Giuseppe Piva, Alessandra Colpo, Matteo Capra e Filippo Adolfini.

