Elezioni Piacenza, la candidata Favari: “Libertà di scelta è la priorità”

A Piacenza si vota il 12 giugno per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Tra i sei candidati c’è Samanta Favari del partito 3V Verità e Libertà, nato già prima dell’avvento del Covid per tutelare la libertà terapeutica contro l’obbligo vaccinale. Favari, 49enne, ex commerciante del settore alimentare è ora bracciante agricola. I candidati consiglieri sono 26, il capolista è Enrico Scotti.

