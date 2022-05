Stasera a Industriando l’arte del consulente immobiliare: Maggi Properties

La consulenza immobiliare dal cuore piacentino e con una luminosa terrazza su tutto il mondo. Stasera Industriando – la trasmissione di Confindustria e Telelibertà – porterà gli spettatori in via Campagna, negli uffici di Maggi Properties: l’unica realtà italiana a poter vantare il marchio “Berkshire Hathaway HomeServices”, la divisione del colosso di Warren Buffett focalizzata sul mercato immobiliare. Narratore della puntata è Cesare Maggi, fondatore e amministratore delegato della società: “Sono entrato nel ramo immobiliare dall’età di vent’anni e me ne sono subito innamorato”.

Maggi Properties fornisce consulenza di alto livello in ambito immobiliare, affiancando i clienti dalla scelta dell’immobile alla compravendita, passando per la sua valutazione e l’assistenza di tipo legale e finanziaria: “Essere consulente non significa vendere per forza qualcosa ma comprendere a fondo le esigenze e le disponibilità economiche dei clienti: non dobbiamo dire sempre “sì” ma saper consigliare i clienti alla luce della nostra esperienza”, spiega Maggi. Consulenza che si sviluppa non solo a livello locale su Piacenza e sulle colline piacentine – che Maggi ama definire “la terrazza di Milano” – ma anche a livello nazionale e internazionale. Maggi Properties infatti fa da intermediario per clienti di tutto il mondo, interessati agli immobili del nostro Paese e della nostra provincia. Un servizio dal respiro globale, investendo su un’attività nata a Piacenza oltre quarant’anni fa. Per conoscere la storia e i dettagli di Maggi Properties l’appuntamento è quindi per stasera alle 20:05 su Telelibertà.