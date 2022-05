Elezioni 12 giugno, ecco le spese preventivate dalle forze politiche

Qual è la spesa sostenuta dalle forze politiche piacentine in campagna elettorale? A dare la risposta sono i bilanci preventivi pubblicati oggi sull’albo pretorio del Comune di Piacenza. Si tratta dei costi preventivi stimati da ciascuna delle 17 liste – dunque i singoli partiti, e non i candidati a sindaco – in corsa al voto amministrativo del 12 giugno.

Ammonta a 36.500 euro la spesa per la coalizione di centrodestra del sindaco uscente Patrizia Barbieri: 9mila euro per Fratelli d’Italia, 7.500 euro per Forza Italia e 20mila euro per la Lega. Nessun costo, invece, viene calcolato dalla lista civica “Patrizia Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi”.

Nel centrosinistra di Katia Tarasconi il Pd stanzia 5mila euro, in aggiunta a 4.200 euro da parte di Piacenza Coraggiosa, 2.425 euro da Azione, 350 euro dai Pensionati Piacentini e 2.200 euro da Piacenza Oltre.

I Liberali di Corrado Sforza Fogliani mettono a bilancio 25mila euro. Piacenza Rinasce di Maurizio Botti ipotizza un conto preventivo di 5.150 euro, mentre la lista 3V di Samanta Favari si ferma a 2.184 euro.

La coalizione di Alternativa per Piacenza stanzia buona parte delle risorse, cioè 37mila euro, a supporto del candidato a sindaco Stefano Cugini. Le sigle @Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica dichiarano una spesa prevista pari a zero, mentre Europa Verde annota 2.960 euro.