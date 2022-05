Elezioni, Favari: “Riqualificare e far rivivere il Lungo Po come in altre città”

Mancano esattamente tre settimane al voto per il rinnovo dell’amministrazione di Piacenza.

Le aree verdi sono fondamentali per la lista 3 V Verità e Libertà che sostiene la candidata alla carica di sindaco di Piacenza, Samanta Favari alle elezioni comunali in calendario il 12 giugno. Nel programma della candidata Favari è inclusa, tra le altre, anche la riqualificazione del lungo Po con l’obiettivo di far rivivere l’area, esattamente come avviene in altre città italiane, a partire dalla vicina Cremona.