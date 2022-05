Stefano Cugini con “zaino in spalla” a Roncaglia: “Stop al transito di mezzi pesanti”

Il tour di zaino in spalla promosso dalla coalizione di Alternativa per Piacenza è partito il nove marzo da Roncaglia. A distanza di neanche due mesi i rappresentanti della coalizione sono ritornati nella frazione “come da promessa” ha spiegato il candidato sindaco Stefano Cugini: “Siamo di nuovo qui per dirvi che l’unica promessa che vi facciamo è che dal giorno dopo le elezioni lavoreremo insieme, perché i protagonisti della nostra amministrazione sarete voi”.

L’incontro si è svolto all’esterno della scuola elementare, perché l’interno è stata valutato inagibile dai tecnici comunali. Durante l’incontro diverse le proposte e le opinioni esposte dai residenti della zona: “É come se vivessimo affacciati su un’autostrada – lamenta una residente – su via Caorsana non c’è un marciapiede, un cordolo, una pista ciclabile. L’utenza pedonale non è minimamente contemplata,

impensabile camminare a piedi, con un passeggino o con una carrozzina. Gli unici a essere presi in considerazione sono mezzi pesanti e automobili. I rumori del traffico non ci permettono di riposare la notte, di parlare di giorno all’interno della propria casa”.

“La situazione è destinata a peggiorare con l’operatività del nuovo polo logistico alla porte della frazione – spiega un altro residente – i camion saranno sempre di più”.

“Proprio a questo proposito – ha risposto il capolista di ApP Luigi Rabuffi – il nostro primo impegno per Roncaglia sarà vietare l’ingresso ai mezzi pesanti all’interno della frazione, grazie a un sistema di telecamere-videosorveglianza, già in uso in altre località della provincia. Ovviamente gli autotrasportatori che dovranno necessariamente transitare per ragioni oggettive saranno inseriti in

una white list che consentirà il libero accesso”.