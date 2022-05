Sviluppo sostenibile, i candidati si confrontano stasera a Doppio Turno

Continuano questa sera a Doppio Turno i confronti televisivi tra i candidati alla poltrona di sindaco di Piacenza.

Alle 21.00 torna su Telelibertà la trasmissione condotta dal direttore Nicoletta Bracchi e dal vicedirettore Michele Rancati, che ospiteranno allo Spazio Rotative Stefano Cugini, Corrado Sforza Fogliani, Katia Tarasconi, Patrizia Barbieri e Maurizio Botti, mentre Samanta Favari interverrà attraverso alcune interviste registrate vista l’impossibilità di essere presente.

Stasera in primo piano il fondamentale tema dello sviluppo sostenibile di Piacenza, vale a dire il rilancio economico-produttivo in abbinamento al rispetto dell’ambiente.

Lo spunto iniziale sarà ancora una volta rappresentato dai manifesti che sono stati realizzati nelle scorse puntate di Doppio Turno, quando allo Spazio Rotative si sono confrontati i rappresentanti di associazioni e categorie p del nostro territorio, per fornire idee e spunti.

Il regolamento rispetterà fedelmente i dettami della par condicio: ciascun candidato presente in studio avrà a disposizione lo stesso tempo, scandito da un conto alla rovescia, da poter impiegare a proprio piacimento per poter rispondere alle domande e intervenire sui vari argomenti.

Sarà così per tutti i venerdì sino al 10 giugno, con Doppio Turno che accompagnerà i piacentini proprio fino alla vigilia del voto.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà