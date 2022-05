Elezioni, Botti: “Troppi confronti. Parteciperò solo a quelli dei media”

“Comunico che a partire da oggi non potrò più partecipare ad incontri e dibattiti pre-elettorali organizzati da associazioni e sigle rappresentative delle varie realtà piacentine, per riservare la mia partecipazione unicamente agli eventi organizzati dai media locali, che ritengo essere l’unica forma istituzionale dovuta di informazione ai cittadini”. E’ quanto ha fatto sapere in una nota Maurizio Botti, il candidato sindaco di Piacenza per la lista civica Piacenza Rinasce.

“Questa decisione fa seguito ad una riflessione lunga e sofferta – prosegue il comunicato – che ha riguardato il numero davvero troppo elevato di confronti elettorali richiesti dai vari enti, oltretutto nelle date, orari e modalità da loro stessi stabiliti, in modo invero un po’ irriguardoso nei confronti della fatica e delle difficoltà organizzative dei candidati sindaci, in particolare per noi, che siamo una lista civica autonoma, che si sostiene solo tramite la forza degli appartenenti alla stessa e a coloro che ci appoggiano.

Non abbiamo una struttura economica e una macchina organizzativa tale da permetterci di rispondere all agenda degli inviti e appuntamenti che vengono proposti di routine in queste situazioni.

Tale sovrapporsi di inviti, con tematiche inevitabilmente ripetitive, finisce per intralciare quello che noi riteniamo l’aspetto principale della campagna elettorale, cioè il rapporto diretto con i cittadini, sia tramite i social sia, soprattutto, scendendo in strada ad incontrare le persone ad una ad una. Invece questo trasferirsi di sede in sede, tutti insieme, per ripetere cose che facilmente potrebbero essere acquisite leggendo i programmi elettorali di ogni lista – peraltro pubblici – o seguendo la stampa e le varie trasmissioni radio-televisive, assomiglia un po’ troppo ad un rendere omaggio alle varie corti della società cittadina. Ecco, noi che non siamo legati ad alcun partito né gruppo di interesse, e che siamo completamente autofinanziati, crediamo che la politica debba ritrovare la propria dignità, persa purtroppo proprio a causa di coloro che l’hanno malamente praticata. E siamo convinti che ciò possa avvenire anche attraverso piccole scelte come questa che io, in accordo con la lista che rappresento, assumo a partire da questo momento”