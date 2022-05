Piacenza Oltre firma il manifesto Volti puliti: “Sdegno per corruzione e mafia”

I candidati di Piacenza Oltre hanno sottoscritto il manifesto Volti puliti contro mafia e corruzione.

Il comunicato

Candidati, amici, parenti, tutti presenti al pranzo di autofinanziamento dell’Associazione Piacenza Oltre che si è svolto il 28 maggio presso la cooperativa sociale Il Germoglio, momento conviviale a sostegno della candidata sindaco Katia Tarasconi, presente all’evento.

Durante l’evento è stato sottoscritto il documento Voti Puliti, appello di Avviso Pubblico, associazione impegnata nella lotta a mafie e corruzione. Un decalogo rivolto agli amministratori affinché si possa promuovere una cura della legalità in un momento di scollamento tra l’attività politica e i cittadini, dove manca un senso di comunità e di partecipazione alla cosa pubblica. Nel decalogo si passa dalla richiesta di non accettare voti o sostegno da chi opera nell’illegalità, fino all’istituzione di un assessorato su questi temi, passando per la loro sensibilizzazione.

“Ci sentiamo in dovere di firmare questo documento – commentano in coro i candidati -, in quanto vogliamo prenderci un impegno concreto nei confronti della cittadinanza e in un momento anche internazionale di grande confusione. Vogliamo mostrare il nostro sdegno nei confronti di qualsiasi mafia”.