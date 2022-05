Tajani: “Barbieri rappresenta spirito di servizio”. Presentata lista di Forza Italia

La crescita nei sondaggi un segnale incoraggiante. Che certifica quanto Forza Italia sia percepita come la vera forza liberale, capace – con il sindaco Barbieri – di mettere al centro non il partito, ma i cittadini. Questo il sintesi il pensiero del vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, presente ieri sera a Piacenza in occasione della presentazione della lista dei candidati consiglieri comunali di Forza Italia.

“Abbiamo un sindaco uscente che ha fatto benissimo, e’ popolare e ha stravolto l’immagine in Emilia-Romagna di un potere costituito capace di escludere chiunque non facesse parte del sistema. Patrizia Barbieri, rispondendo a una visione liberale della città, invece, ha incluso tutti. E’ a disposizione di tutti i cittadini, e’ sorridente, non rappresenta il potere, ma lo spirito di servizio. Testimonia che il nostro modo di amministrare e’ completamente diverso dalla sinistra”.