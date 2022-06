“Italia al Centro”, sostegno a Patrizia Barbieri: “Portare a termine i progetti avviati”

“Italia al Centro”, il partito di Giovanni Toti a sostegno del candidato sindaco Patrizia Barbieri, esprime il suo sostegno dopo l’incontro tra il senatore Gaetano Quagliariello, i referenti regionali e provinciali del partito e il candidato sindaco Patrizia Barbieri presso il point elettorale a Piacenza.

“Italia al Centro al fianco di Patrizia Barbieri per continuare la buona amministrazione della città di Piacenza. Stamattina il senatore di Italia al Centro Gaetano Quagliariello, insieme alla coordinatrice regionale del partito Francesca Gambarini, al coordinatore provinciale Pierpaolo Gallini e ad alcuni candidati consiglieri, ha incontrato la candidata sindaco Patrizia Barbieri. “Italia al Centro” ha ribadito il suo sostegno alla Barbieri: “L’attuale sindaco ha amministrato molto bene, prendendosi cura della città e traghettandola fuori dall’emergenza Covid. Nel suo secondo mandato potrà portare a termine i tanti progetti avviati e gettare le basi per il futuro di Piacenza. Piacenza è una città importante: è un polo logistico di primaria importanza e rivesta una posizione strategica data la sua vicinanza a Milano. Noi siamo a disposizione con le nostre idee, la nostra concretezza e i nostri progetti per fare in modo che Piacenza sia sempre più al centro”.