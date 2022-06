Trasporto gratuito ai seggi per gli elettori disabili, entro il 10 giugno le prenotazioni

L’Ufficio Elettorale del Comune di Piacenza organizza, in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, il servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento dei seggi elettorali, a favore degli elettori con disabilità che avessero difficoltà negli spostamenti in autonomia, in occasione del voto amministrativo e dei referendum sulla giustizia indetti per domenica 12 giugno.

Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione entro e non oltre venerdì 10 giugno, contattando telefonicamente i numeri 0523/492969 – 492537 – 492972 o scrivendo a [email protected] . E’ inoltre possibile presentarsi direttamente presso gli uffici di largo Anguissola 1, il lunedì e giovedì dalle 8 alle 17, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 18, il sabato dalle 8.15 alle 12.

Il trasporto gratuito sarà operativo dalle 8.30 alle 20.30 nella giornata di domenica 12 giugno, nonché domenica 26 nell’eventualità del turno di ballottaggio, a cura degli operatori di Croce Rossa Italiana e con mezzi idonei a garantire la necessaria assistenza. All’atto della prenotazione, sarà pertanto opportuno comunicare le specifiche esigenze degli elettori interessati.

