“Una piazza in ogni quartiere per favorire l’incontro”. La promessa di Maurizio Botti

“Una piazza per ogni ogni quartiere per favorire l’aggregazione e l’incontro trai cittadini” l’obiettivo del candidato sindaco Maurizio Botti. “Per noi è fondamentale ricreare spirito di comunità e socialità tra le persone e per questo vogliamo realizzare attrezzature per anziani, campi da bocce, campi polivalenti per i giovani e progettare un luogo dove favorire la pratica dello Smart working” riferisce Botti, sostenuto dalla lista civica di Piacenza Rinasce.

“Una città più viva è una città più sicura” sottolinea Botti. “L’insicurezza e i rischi si creano se non c’è nessuno per le strade e nei quartieri poco illuminati, dove la gente non si ritrova più” conclude il medico in pensione.