“Progettare un parco agrario”, la proposta della lista Piacenza Oltre

“Realizzare un parco agrario a Piacenza”. E’ la proposta della lista Piacenza Oltre, che si presenta a sostegno della candidata a sindaco Katia Tarasconi. Ecco perché: “Per Piacenza l’agricoltura gioca un ruolo centrale nell’economia e nella regolazione dell’ecosistema. Il Comune, con i suoi oltre 7mila ettari destinati all’agricoltura, rappresenta non solo la vetrina delle produzioni tipiche locali, ma anche un’importante massa critica delle nostre aziende agricole. Tuttavia, negli ultimi anni la superficie destinata all’uso agricolo ha subito una riduzione superiore all’1%, dovuta all’urbanizzazione, alla rinaturalizzazione del territorio e all’abbandono delle aree agricole”.

“Per tutelare la sopravvivenza e la sostenibilità dell’agricoltura periurbana – prosegue Piacenza Oltre – occorre creare un modello innovativo di governo del territorio comunale in grado di assicurare che nessuna area o attività venga emarginata o lasciata indietro. Ad esempio, attraverso la realizzazione di un parco agrario (come a Milano o Barcellona) caratterizzato da una mobilità sostenibile (piste ciclabili), da punti di vendita diretta, da modelli di coltivazione sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale, e dalla promozione di attività integrative a quella agricola, come il turismo rurale e attività didattiche e ricreative”.